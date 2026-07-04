Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ начали применять FPV-дрон «Изделие-98»

Главный технический специалист ОКБ сообщил, что беспилотник обеспечивает свыше 90% попаданий в цель.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый 9-дюймовый ударный БПЛА «Изделие-98» производства российского опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «АЛЬФА» обеспечивает свыше 90% попаданий в цель. Об этом в беседе с ТАСС рассказал главный технический специалист ОКБ.

«9-дюймовый дрон “Изделие-98” — это основной флагман. Применяется на запорожском направлении. Хорошо себя показывает в бою на средней дальности от 15 км с зарядом до 2,5 кг. Этот дрон был создан буквально пару месяцев назад. И за эти пару месяцев мы успели поставить 20 единиц в 22-й отдельный батальон. Все эти 20 БПЛА показали себя с наилучшей стороны. У нас свыше 90% попаданий», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что противник не сумел перехватить ни один из дронов.

По его словам, ОКБ наращивает производство дрона для дальнейшей апробации в зоне СВО. «Наша задача на сегодняшний день состоит в том, чтобы поставить в войска до 500 единиц и сравнить их с теми образцами, что сейчас использует Минобороны, а также чтобы понять процент брака», — добавил он.

Кроме того, главный технический специалист ОКБ добавил, что параллельно с наращиванием производства этого БПЛА активно ведутся мероприятия по его улучшению. Специалисты дорабатывают усилители на видеопередатчике для того, чтобы увеличить четкость и качество видеозаписи. По словам собеседника агентства, эти доработки позволят осуществлять детализированную съемку для более точного подтверждения поражения целей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше