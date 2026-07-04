ВС РФ начали применять FPV-дрон «Изделие-98»

«9-дюймовый дрон “Изделие-98” — это основной флагман. Применяется на запорожском направлении. Хорошо себя показывает в бою на средней дальности от 15 км с зарядом до 2,5 кг. Этот дрон был создан буквально пару месяцев назад. И за эти пару месяцев мы успели поставить 20 единиц в 22-й отдельный батальон. Все эти 20 БПЛА показали себя с наилучшей стороны. У нас свыше 90% попаданий», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что противник не сумел перехватить ни один из дронов.