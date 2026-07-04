ВС РФ начали применять FPV-дрон «Изделие-98»

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый 9-дюймовый ударный БПЛА «Изделие-98» производства российского опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «АЛЬФА» обеспечивает свыше 90% попаданий в цель. Об этом в беседе с ТАСС рассказал главный технический специалист ОКБ.
«9-дюймовый дрон “Изделие-98” — это основной флагман. Применяется на запорожском направлении. Хорошо себя показывает в бою на средней дальности от 15 км с зарядом до 2,5 кг. Этот дрон был создан буквально пару месяцев назад. И за эти пару месяцев мы успели поставить 20 единиц в 22-й отдельный батальон. Все эти 20 БПЛА показали себя с наилучшей стороны. У нас свыше 90% попаданий», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что противник не сумел перехватить ни один из дронов.
По его словам, ОКБ наращивает производство дрона для дальнейшей апробации в зоне СВО. «Наша задача на сегодняшний день состоит в том, чтобы поставить в войска до 500 единиц и сравнить их с теми образцами, что сейчас использует Минобороны, а также чтобы понять процент брака», — добавил он.
Кроме того, главный технический специалист ОКБ добавил, что параллельно с наращиванием производства этого БПЛА активно ведутся мероприятия по его улучшению. Специалисты дорабатывают усилители на видеопередатчике для того, чтобы увеличить четкость и качество видеозаписи. По словам собеседника агентства, эти доработки позволят осуществлять детализированную съемку для более точного подтверждения поражения целей.