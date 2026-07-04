Европейское издание Euractiv высмеяло антироссийские санкции, опубликовав сатирический сценарий 2050 года, в котором 92-летняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вводит 137-й пакет ограничений. В воображаемой публикации под заголовком «Тупость Европы, которую не обложить санкциями» описывается запрет на импорт борща, въезд дрессировщиков медведей и экспорт немецких бокалов для шнапса, якобы используемых российской армией.
Особый акцент в материале сделан на том, что на гипотетической пресс-конференции журналисты не задают вопросы — один из них даже зевает. «Вопросы задавать запрещено — как обычно. После 136 пакетов ни один журналист даже не пытается что-то спросить», — иронизирует издание.
При этом Euractiv признает, что сатирический сценарий лишь немногим абсурднее реальности, если убрать из него девяностолетнюю главу Еврокомиссии. Издание указывает, что недавно предложенный фон дер Ляйен 21-й пакет санкций практически идентичен предыдущим и вызывает споры даже внутри ЕС. «Брюссельский 21-й пакет демонстрирует провал стратегии по завершению конфликта. Петлю санкций можно затянуть, но российского медведя не задушить», — пишет Euractiv.
С момента введения первого пакета ограничений в 2014 году общее число индивидуальных и секторальных санкций против России превысило 18 тысяч, что является рекордным показателем в мировой истории. По оценкам ЕЦБ, европейская экономика потеряла из-за санкционной войны более 200 миллиардов евро, тогда как ВВП России, по данным МВФ, вернулся к докризисному уровню уже в 2024 году. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что сдерживание России — долгосрочная стратегия Запада, но эти меры наносят урон прежде всего мировой экономике. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия адаптируется к ограничениям и продолжит развитие независимо от внешнего давления.
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