С момента введения первого пакета ограничений в 2014 году общее число индивидуальных и секторальных санкций против России превысило 18 тысяч, что является рекордным показателем в мировой истории. По оценкам ЕЦБ, европейская экономика потеряла из-за санкционной войны более 200 миллиардов евро, тогда как ВВП России, по данным МВФ, вернулся к докризисному уровню уже в 2024 году. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что сдерживание России — долгосрочная стратегия Запада, но эти меры наносят урон прежде всего мировой экономике. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия адаптируется к ограничениям и продолжит развитие независимо от внешнего давления.