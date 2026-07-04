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Ракеты и БПЛА уничтожены в трёх районах Ростовской области

Ракеты и БПЛА уничтожены минувшей ночью в трёх районах Ростовской области и над акваторией Таганрогского залива.

Ракеты и БПЛА уничтожены минувшей ночью в трёх районах Ростовской области и над акваторией Таганрогского залива.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Как уточнил глава региона, силы противовоздушной обороны уничтожили цели в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также над Таганрогским заливом.

Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили ракету над Удмуртией, пострадавших и разрушений нет.

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