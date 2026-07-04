Группировка «Север» уничтожила порядка 70 солдат ВСУ за ночь

КУРСК, 4 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 16 пунктов управления БПЛА, 67 солдат, а также более 11 автомобилей ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Выполнено более 200 огневых задач, сообщили ТАСС в группировке.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Сумской и Харьковской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 16 пунктов управления БПЛА, 67 военнослужащих, более 11 автомобилей высокой проходимости и склад с боеприпасами ВСУ», — рассказали там.
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