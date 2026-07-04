Марочко: ВС РФ зашли на окраины Казачьей Лопани

«Говоря о Казачьей Лопани Харьковской области, то сразу хочу отметить, у наших военнослужащих есть определенные позитивные результаты на данном направлении. Наши военнослужащие уже зашли на северо-восточные окраины данного населенного пункта. Есть информация о закреплении на северо-западных окраинах и продвижении по направлению железнодорожной станции Казачья Лопань», — сказал он.