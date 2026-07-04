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Марочко: ВС РФ зашли на окраины Казачьей Лопани

Военный эксперт уточнил, что российские силы закрепляются в населенном пункте.

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие зашли на северо-восточные окраины Казачьей Лопани Харьковской области и закрепляются в поселке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Говоря о Казачьей Лопани Харьковской области, то сразу хочу отметить, у наших военнослужащих есть определенные позитивные результаты на данном направлении. Наши военнослужащие уже зашли на северо-восточные окраины данного населенного пункта. Есть информация о закреплении на северо-западных окраинах и продвижении по направлению железнодорожной станции Казачья Лопань», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что силы РФ ведут активные боевые действия у Казачьей Лопани Харьковской области, до населенного пункта осталось менее 1 км.