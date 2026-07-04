В Ростовской области 4 июля отражен комбинированный удар ракет и БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении системами ПВО комбинированного удара ракет и беспилотниками.
В ночь на 4 июля противник атаковал объекты в Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Часть воздушных целей было перехвачено над акваторией Таганрогского залива.
«Информация о разрушениях и пострадавших на земле не поступала», — говорится в сообщении.
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