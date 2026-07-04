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Командир Руза: группировка «Север» уничтожила более 10 станций РЭБ ВСУ

Цели поражают при помощи FPV-дронов, рассказал военный.

БЕЛГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Операторы ударных дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» поразили более 10 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным Руза.

«Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили более 10 станций РЭБ боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении. Операторы разведывательных и ударных БПЛА круглосуточно ведут наблюдение и поиск целей на позициях противника. Несмотря на попытки маскировки средств радиопомех, опытные операторы дронов обнаруживают и поражают станции», — рассказал он.

Руза добавил, что для поражения украинских установок РЭБ «Север» использует беспилотники на оптоволокне. «Это позволяет нам довести “птицу” (БПЛА — прим. ТАСС) непосредственно в саму станцию или антенну и поразить ее с максимальной точностью», — отметил военнослужащий.

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