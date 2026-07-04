Генерал Липовой: новое поколение украинцев воспитывают на примере преступников

По словам Героя России, именно это обстоятельство лежит в корне конфликта, который возник между Варшавой и Киевом. «Украина демонстративно делает все так, как считает нужным. И, подливая масло в огонь, говорит: “Мы сами по себе, вы к нам не лезьте, это наша история, мы с этой историей будем дальше жить, воспитывать новое поколение, которое будет воевать не только против России, но, если надо, и против Польши”, — добавил Липовой.