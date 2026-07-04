Генерал Липовой: новое поколение украинцев воспитывают на примере преступников

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новое поколение жителей Украины хотят вырастить, воспитывая на примере военных преступников. Таким мнением с ТАСС поделился председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
«Украина на сегодняшний день пытается вырастить новое поколение на примерах и на идеалах тех, кого раньше называли военными преступниками, тех, кого раньше было запрещено даже упоминать. Это были люди, которые запятнали себя кровью. Сегодня Украина их перекрасила и пытается сделать из них национальных героев», — сказал он.
По словам Героя России, именно это обстоятельство лежит в корне конфликта, который возник между Варшавой и Киевом. «Украина демонстративно делает все так, как считает нужным. И, подливая масло в огонь, говорит: “Мы сами по себе, вы к нам не лезьте, это наша история, мы с этой историей будем дальше жить, воспитывать новое поколение, которое будет воевать не только против России, но, если надо, и против Польши”, — добавил Липовой.
Ранее между Польшей и Украиной вспыхнул конфликт из-за решения Владимира Зеленского присудить имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ. Членов УПА в Польше считают преступниками, ответственными за убийства в 1943 году на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан. Президент Польши Кароль Навроцкий в этой связи лишил Зеленского ордена Белого орла. После этого ряд украинских чиновников принял решение отказаться от государственных наград Польши. От врученных польских орденов Белого орла также отказались трое экс-президентов Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).