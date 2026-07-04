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Трамп: США дали Ирану недельный перерыв в переговорах из-за похорон Хаменеи

Американский лидер также заявил, что в Тегеране отчаянно хотят договориться.

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США предоставили Ирану недельный перерыв в переговорах в связи с похоронами верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

«Они жаждут договориться. Они отчаянно хотят договориться. Мы дали им недельный перерыв в связи с похоронами», — утверждал Трамп во время выступления в пятницу у горы Рашмор в штате Южная Дакота по случаю отмечаемого 4 июля Дня независимости Соединенных Штатов. 3 июля в Тегеране началась церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана.

Как отмечала 1 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп уведомил помощников, что не видит проблемы в том, что переговоры с Тегераном могут выйти за пределы 60-дневного крайнего срока, установленного меморандумом о взаимопонимании.

Официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили 14 июня достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня было объявлено окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.

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