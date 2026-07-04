Военная подготовка появится в школах

Каждый из этих курсов будет включать по 34 часа обучения, Курс начальной военной подготовки охватит такие важные темы, как основы воинской дисциплины, оказание первой помощи, противодействие экстремизму и терроризму, а также правила поведения в условиях террористической угрозы. В рамках курса по безопасности жизнедеятельности школьники будут изучать правила дорожного движения, действия в чрезвычайных ситуациях, безопасное поведение в интернете, порядок вызова экстренных служб и основы профилактики заболеваний. Обучение по этим предметам будет организовано в 5−9-х классах с одним часом в неделю. В случае утверждения проекта, изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Кроме того, Минпросвещения России планирует поэтапное введение нового предмета «Духовно-нравственная культура России», который начнет изучаться с 2026/27 учебного года в пятых классах, а затем будет расширен на шестые и седьмые классы.