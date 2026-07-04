Взрыв в Монако, при котором пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, указывает на то, с какими нравами придётся столкнуться Европе, поддерживающей киевский режим, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Об этом посол заявил РИА Новости.
По его мнению, привычные для Украины методы теперь распространяются на европейские страны.
«Это непосредственный сигнал европейским странам о том, кого они вырастили», — резюмировал Мирошник, подчеркнув, что Европе, к сожалению для неё, придётся с этими нравами считаться.
Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения.
Ранее Интерпол опубликовал ориентировку на подозреваемую в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева с указанием её национальности и отличительных признаков.
В ФРГ полицейские обыскали и изъяли авто подозреваемой по делу о взрыве в Монако.