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Символ единства и традиций: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Сабантуем

Глава региона Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Сабантуем.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с поздравлениями по случаю праздника Сабантуй. Глава региона подчеркнул, что это событие давно вышло за рамки национального торжества и стало неотъемлемой частью культурного календаря Южного Урала. Сабантуй, по его словам, символизирует уважение к труду на земле и в Год единства народов России обретает особую значимость.

— Он помогает сохранять традиции предков, подчеркивает общность ценностей и преемственность поколений, — отметил Алексей Текслер.

Губернатор пожелал жителям области радости, энергии и хорошего настроения, а также счастья и благополучия. Сабантуй в Челябинской области ежегодно становится одним из самых ярких событий лета — он объединяет людей разных национальностей и возрастов. По данным Минкультуры, этим летом на Южном Урале планировалось провести 17 Сабантуев. Самый главный — областной — пройдет сегодня в деревне Норкино Аргаяшского района. Праздник обещает быть по-настоящему народным: с концертами, спортивными состязаниями и угощениями.