Символ единства и традиций: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Сабантуем

Губернатор пожелал жителям области радости, энергии и хорошего настроения, а также счастья и благополучия. Сабантуй в Челябинской области ежегодно становится одним из самых ярких событий лета — он объединяет людей разных национальностей и возрастов. По данным Минкультуры, этим летом на Южном Урале планировалось провести 17 Сабантуев. Самый главный — областной — пройдет сегодня в деревне Норкино Аргаяшского района. Праздник обещает быть по-настоящему народным: с концертами, спортивными состязаниями и угощениями.