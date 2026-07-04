Лукашенко готов работать с Трампом для нормализации отношений с США

По словам Лукашенко, неслучайно эта важная веха — 250-летие образования США — выпадает на период президентства человека, который прикладывает все усилия на пользу Соединенных Штатов. «Невозможно без восхищения наблюдать за тем, какие высоты сумела покорить американская нация за время пути длиной в четверть тысячелетия. Высадка на Луну, значимые для всего человечества прорывы в сферах науки и медицины, серьезные экономические достижения — все это примеры целеустремленности, трудолюбия и настоящего патриотизма американцев», — отметил президент Белоруссии.