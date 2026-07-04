США предоставили Ирану перерыв в переговорах в связи с похоронами Хаменеи

«Они жаждут договориться. Они отчаянно хотят договориться. Мы дали им недельный перерыв в связи с похоронами», — заявил Дональд Трамп в ходе речи у горы Рашмор в Южной Дакоте в связи с Днем независимости США. Церемония прощания с погибшим лидером Ирана началась в Тегеране накануне.
Ранее, как информировали ряд СМИ, президент Трамп якобы сказал помощникам, что не видит проблемы, если переговоры выйдут за пределы двухмесячного срока, установленного меморандумом о взаимопонимании. В течение перемирия стороны намерены обсуждать, в частности, ядерную программу Тегерана.