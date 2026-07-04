ЕС ввел санкции против шести россиян из-за отравления Навального

Санкции предполагают заморозку активов, запрет на въезд в ЕС, а также запрет на любое финансовое сотрудничество с ними со стороны граждан и компаний из Евросоюза. В Совете утверждают, что ученые причастны к разработке химического оружия — в частности, яда эпибатидина.