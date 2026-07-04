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ЕС ввел санкции против шести россиян из-за отравления Навального

Совет ЕС ввел санкции в отношении шести российских граждан, которые, как утверждается, могут быть причастны к отравлению Алексея Навального. В их число входят пять ученых и один военнослужащий.

Совет ЕС ввел санкции в отношении шести российских граждан, которые, как утверждается, могут быть причастны к отравлению Алексея Навального. В их число входят пять ученых и один военнослужащий.

В санкционный список попали начальник лаборатории в Научном центре «Сигнал» Игорь Бабкин, два старших научных сотрудника центра Сергей Галан и Ольга Юдина, а также научный сотрудник Алексей Аксенов. Кроме того, санкции ввели в отношении Ирины Деревягиной, которая работает в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии.

В список также попал начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты полковник Михаил Гуцалюк.

Санкции предполагают заморозку активов, запрет на въезд в ЕС, а также запрет на любое финансовое сотрудничество с ними со стороны граждан и компаний из Евросоюза. В Совете утверждают, что ученые причастны к разработке химического оружия — в частности, яда эпибатидина.

По версии Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов, отравление этим токсином стало причиной смерти оппозиционера. В феврале страны обвинили в отравлении Россию и заявили о необходимости привлечь ее за это к ответственности. Кремль все обвинения отверг.

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