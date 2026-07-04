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Венгрия поддержала открытие нового кластера в переговорах ЕС с Украиной

Венгрия согласилась на открытие нового кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, но продолжает выступать против ускорения этого процесса, заявил бывший венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Венгрия согласилась на открытие нового кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, но продолжает выступать против ускорения этого процесса, заявил бывший венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Об этом Бока сообщил в социальных сетях.

По его словам, соответствующее решение принято единогласно всеми государствами-членами, новый кластер откроют 14 июля — через месяц после предыдущего.

Таким образом, из шести переговорных групп открытыми окажутся две. Как подчеркнул экс-министр, это не означает ускоренного вступления, процедура по-прежнему базируется исключительно на достигнутых результатах.

«Украина практически догнала Сербию в процессе вступления», — отметил Бока.

При этом он выразил удовлетворение тем, что Будапешт не поддерживает форсированное членство Украины в ЕС.

Ранее Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС писало, что Венгрия заблокировала очередной процедурный шаг, необходимый для продвижения заявок Украины и Молдавии на вступление в Евросоюз.

24 июня газета The Telegraph сообщила, что Польша и Словакия разделили опасения Венгрии относительно рисков расширения ЕС за счёт вступления Украины.

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