Венгрия поддержала открытие нового кластера в переговорах ЕС с Украиной

Об этом Бока сообщил в социальных сетях.
По его словам, соответствующее решение принято единогласно всеми государствами-членами, новый кластер откроют 14 июля — через месяц после предыдущего.
Таким образом, из шести переговорных групп открытыми окажутся две. Как подчеркнул экс-министр, это не означает ускоренного вступления, процедура по-прежнему базируется исключительно на достигнутых результатах.
«Украина практически догнала Сербию в процессе вступления», — отметил Бока.
При этом он выразил удовлетворение тем, что Будапешт не поддерживает форсированное членство Украины в ЕС.
Ранее Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС писало, что Венгрия заблокировала очередной процедурный шаг, необходимый для продвижения заявок Украины и Молдавии на вступление в Евросоюз.
24 июня газета The Telegraph сообщила, что Польша и Словакия разделили опасения Венгрии относительно рисков расширения ЕС за счёт вступления Украины.