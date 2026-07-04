Посольство РФ: Россия и США должны быть партнерами

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. США и Россия в отсутствие принципиальных идеологических разногласий должны выстраивать партнерские отношения, основывающиеся на равенстве и взаимном уважении. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне по случаю отмечаемого 4 июля Дня независимости Соединенных Штатов.
В посольстве напомнили о поддержке со стороны России на разных этапах американской истории и «братстве по оружию во времена Второй мировой войны». «Даже в худшие годы холодной войны Москва и Вашингтон, понимая ответственность за поддержание мира и безопасности, находили способы избегать конфронтации», — отмечается в заявлении посольства на английском языке.
«Теперь же, в отсутствие принципиальных идеологических разногласий, когда обе наши страны, во главе которых стоят обладающие отличной химией лидеры, выступают в защиту традиционных семейных и религиозных ценностей, суверенитета и национальных государств в противовес либерально-глобалистскому “порядку, основанному на правилах”, преобладающему в современной Европе, Россия и США могут и должны конструктивно сосуществовать, выстраивая экономически целесообразное, взаимно уважительное и равное партнерство», — подчеркнули в российском диппредставительстве.