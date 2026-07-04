Посольство РФ: Россия и США должны быть партнерами

«Теперь же, в отсутствие принципиальных идеологических разногласий, когда обе наши страны, во главе которых стоят обладающие отличной химией лидеры, выступают в защиту традиционных семейных и религиозных ценностей, суверенитета и национальных государств в противовес либерально-глобалистскому “порядку, основанному на правилах”, преобладающему в современной Европе, Россия и США могут и должны конструктивно сосуществовать, выстраивая экономически целесообразное, взаимно уважительное и равное партнерство», — подчеркнули в российском диппредставительстве.