МИД РФ обвинила страны Балтии в предоставлении воздушных коридоров для ВСУ

Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
По словам дипломата, Москва располагает верифицированными данными о том, что через воздушное пространство стран Балтии запускались украинские беспилотники, атаковавшие российскую гражданскую инфраструктуру.
Ранее в небе над регионом неоднократно фиксировались украинские дроны. Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не давали Киеву официального разрешения на использование своих территорий.
При этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин выражает недовольство залетающими в страну беспилотниками, однако, по его мнению, происходящее является «приемлемой ценой» за удары по России.