Список ЕР на выборы в Госдуму, призрак «топливного кризиса» и споры об ипотеке

Минниханов, Лапин и Зарипова: кто поведет Татарстан в Госдуму РФ.
В Москве на съезде «Единой России» определили, кто из членов партии и ее сторонников будет бороться за места в Государственной Думе РФ на предстоящих выборах. Татарстанский список возглавил Рустам Минниханов. В топ-3 также вошли Герой России, генерал Александр Лапин и глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.
В нынешнем созыве Госдумы РФ Татарстан представляют 15 депутатов, 14 из которых — от «Единой России». Республика, само собой, хотела бы сохранить это количество, однако может лишиться двух мест. Об этом журналистам сообщил Почетный Председатель Госсовета РТ, секретарь «Единой России» в Татарстане Фарид Мухаметшин.
«Мы поставили задачу сохранить представительство Татарстана в Госдуме, но нам поступают сигналы о том, что два места нужно сократить, так как появились новые регионы Российской Федерации», — сказал он, добавив, что Татарстан пользуется большим авторитетом в Госдуме.
Об этих и других акцентах съезда «Единой России» в Москве говорили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, главный редактор газеты «Республика Татарстан» Алексей Угаров и ведущий программы Артур Халилуллов.
В Татарстане особых проблем нет. Бензин в той же Казани есть, а гигантских очередей за эту неделю мы так и не увидели.
Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ».
Ажиотажный спрос: как паника создала «топливный кризис» в России.
Кстати, именно на съезде «Единой России» в Москве Владимир Путин впервые публично прокомментировал проблемы с топливом, которые проявились в ряде регионов на фоне атак БПЛА Украины.
Путин заявил, что Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки на ее территорию и объекты инфраструктуры. Он подчеркнул: попытки дестабилизировать ситуацию не увенчаются успехом, безопасность страны и граждан будет обеспечена.
Российский лидер озвучил при этом конкретные цифры и шаги. Он сообщил, что, по данным Министерства энергетики РФ, запасы бензина в стране составляют 1,7 млн тонн — практически на том же уровне, что и в аналогичный период прошлого года. Президент отметил: на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) загружены по максимуму, также задействован потенциал средних и малых предприятий, а плановые ремонты перенесены.
В свою очередь, профильный вице-премьер РФ Александр Новак пояснил: ажиотаж дал искусственный прирост спроса на 20−30% выше обычного уровня. По его словам, часть этого всплеска была связана с действиями независимых автозаправочных станций и трейдеров, которые наращивали закупки, а также с попытками некоторых перекупщиков «нагреться» на ситуации. То есть привычный спрос не вызвал бы таких очередей, проблемы в большей части страны стали следствием именно панических настроений.
Именно на это и рассчитывает киевский режим — раскачать ситуацию и вызвать недовольство общества.
Весь спектр этих тем обсудили участники видеоподкаста «Акценты недели», сойдясь во мнении, что в Татарстане особых проблем с топливом нет. Бензин в той же Казани есть, а гигантских очередей за эту неделю мы так и не увидели.
Казань заняла первое место среди городов Приволжского федерального округа по объему ввода жилья на одного жителя по итогам 2025 года.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ».
Строят много, а покупают плохо. Казань — лидер ПФО по вводу жилья.
Казань заняла первое место среди городов Приволжского федерального округа по объемам ввода жилья по итогам 2025 года. Таковы результаты всероссийского рейтинга, подготовленного РИА Новости.
Согласно исследованию, в 2025 году в Казани ввели 1,311 млн квадратных метров жилья, или 0,99 кв. м на одного жителя. Это позволило столице республики занять 6-е место среди 100 крупнейших городов России по абсолютному показателю ввода жилья и 19-е — в разрезе на душу населения.
Набережные Челны расположились на 62-й строчке рейтинга «на одного жителя» — 0,532 квадратного метра (в сумме 290 тыс. кв. м). При этом объем жилищного строительства в городе вырос на 30,4% по сравнению с 2024 годом.
В то же время, согласно различным данным и заявлениям ряда экспертов отрасли, в Татарстане замедляется реализация квартир в новостройках. Так, доля нераспроданных квартир в строящемся жилье выросла до 59%.
Возможно, именно с этим связана приостановка реформы семейной ипотеки, которая должна была стартовать 1 июля. Власти решили повременить с этим как минимум до октября.
Напомним, право на льготную 6-процентную ставку планировали оставить лишь семьям с тремя детьми и тем, кто готов оплатить сразу половину стоимости квартиры. Но за день до вступления изменений в силу Минфин России сообщил: до 1 октября условия программы останутся прежними.
Эти темы стали предметом обсуждения в видеоподкасте «Акценты недели».