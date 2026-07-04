Список ЕР на выборы в Госдуму, призрак «топливного кризиса» и споры об ипотеке

В свою очередь, профильный вице-премьер РФ Александр Новак пояснил: ажиотаж дал искусственный прирост спроса на 20−30% выше обычного уровня. По его словам, часть этого всплеска была связана с действиями независимых автозаправочных станций и трейдеров, которые наращивали закупки, а также с попытками некоторых перекупщиков «нагреться» на ситуации. То есть привычный спрос не вызвал бы таких очередей, проблемы в большей части страны стали следствием именно панических настроений.