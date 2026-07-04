В Словакии открылся референдум о лишении Фицо выплат

Гражданам Словакии в субботу предлагается ответить на два вопроса: «Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо?» и «Согласны ли вы с тем, чтобы были восстановлены специальная прокуратура и национальное агентство по борьбе с преступностью?».