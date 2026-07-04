Офис Зеленского объявил о новом этапе военного сотрудничества с Западом

Отдельное внимание уделено противоракетной обороне. В офисе главы киевского режима заявили, что Украина заинтересована не только в получении готовых комплексов и боеприпасов, но и в лицензиях, которые позволят организовать выпуск необходимых средств совместно с зарубежными партнерами. При этом конкретные предприятия, государства, сроки реализации и предполагаемые объемы производства в сообщении не раскрываются.