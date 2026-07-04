На Украине раскрыли схему поставки бельгийских F-16

Украинская сторона рассматривает F-16 как один из элементов общей системы обороны. Эти самолеты могут выполнять задачи противовоздушной обороны, поддерживать действия войск и применять совместимые с ними западные авиационные средства поражения. При этом эффективность их использования будет зависеть не только от количества переданных машин, но и от уровня подготовки летного и инженерно-технического состава, наличия вооружения, запасных частей и готовности аэродромной инфраструктуры.