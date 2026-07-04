Активистка Райски: Русские люди покидают Финляндию из-за русофобии

Райски отметила, что из Финляндии уезжают не только русские, но и коренные финны, которые не согласны с такой политикой. По ее словам, часть россиян ранее перебралась в страну после начала мобилизации или скрываясь от уголовного преследования в РФ, получила политическое убежище, но теперь их начали депортировать обратно.