Активистка Райски: Русские люди покидают Финляндию из-за русофобии

Переехавшая в РФ Финская активистка Салли Райски заявила, что русские и пророссийски настроенные финны покидают Финляндию из-за русофобской политики. Об этом она сказала ТАСС.
По словам Райски, после 2022 года давление на русскоязычных жителей страны резко усилилось. Причем угрозы звучали не только в быту, но и на уровне политиков и СМИ.
«К русскому языку относились как к угрозе, как к чему-то негативному. Русские стали “нелюдями” в Финляндии», — сказала активистка.
Райски отметила, что из Финляндии уезжают не только русские, но и коренные финны, которые не согласны с такой политикой. По ее словам, часть россиян ранее перебралась в страну после начала мобилизации или скрываясь от уголовного преследования в РФ, получила политическое убежище, но теперь их начали депортировать обратно.
Активистка также рассказала о ситуации с людьми, имеющими двойное гражданство. По ее данным, с начала года около 500 человек отказались от российского паспорта.
Райски считает, что многие идут на это ради безопасности, сохранения работы и возможности проводить сделки с недвижимостью. Она напомнила, что в Финляндии запрещена продажа недвижимости гражданам РФ, в том числе людям с двойным гражданством.
Напомним, в 2025 году в Финляндии вступил в силу запрет на покупку недвижимости гражданами России и Белоруссии. В Хельсинки объяснили это «соображениями национальной безопасности». Ограничения касаются всех типов сделок, включая частную и коммерческую собственность.