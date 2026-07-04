Над Россией за ночь сбили почти 400 беспилотников. Военная операция, день 1592-й

08:27 В Ростовской области в ночь на 4 июля силы ПВО уничтожили ракеты и беспилотники в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
08:21 Над Ленинградской областью сбито 67 БПЛА противника, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк, информация о последствиях уточняется.
08:15 ВСУ запускают дроны для ударов по РФ с полигонов на территории Латвии, заявил в комментарии для ТАСС генконструктор ЦКБР Кузякин.
По словам эксперта, ошибочно считать, что прибалтийские страны вступили в конфликт на стороне Украины только недавно. Негативное отношение к России на уровне их внешней политики является общей политической тенденцией стран Балтии чуть ли не с 1990-х годов.
08:09 В Харьковской области бойцы ВС РФ зашли на западные окраины села Малая Волчья и закрепляются на окраинах села Белый Колодезь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
08:05 За ночь дежурные силы ПВО уничтожили над территорией России 389 беспилотников противника, сообщает Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
08:00 Сегодня 1592-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.