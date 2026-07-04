Британские власти не заинтересованы в сближении России с Европой. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью ТАСС.
По словам дипломата, на Лондоне лежит значительная часть ответственности за милитаризацию Европы и затягивание украинского конфликта. Келин отметил, что Британия активно поддерживала Киев после 2014 года, а весной 2022-го добилась срыва мирных договоренностей.
«В официальных документах не прописана цель нанести России стратегическое поражение, но она читается между строк», — сказал дипломат.
Он также добавил, что Великобритания выстраивает отношения с союзниками на той же антироссийской основе. По его словам, Лондон участвовал в создании множества оружейных коалиций против РФ и сыграл заметную роль в разжигании русофобской истерии.
И это несмотря на то, что процветание стран континентальной Европы исторически связано с добрососедскими и взаимовыгодными отношениями с Россией. Однако такая ситуация, по его словам, не устраивает Великобританию.
«Мы во многом взаимодополняем друг друга. Однако такая ситуация не всех устраивает, в том числе Лондон», — заметил Келин.
По словам Келина, самостоятельное расширение санкционных списков, включение в них СПГ-танкеров и захват танкеров нужны Лондону, чтобы показать действия на опережение. При этом направление этой политики, как считает дипломат, уже предопределено.
Немногим ранее Келин заявил, что Россия принимает серьезные меры для предотвращения новых захватов танкеров Британией. Дипломат предупредил, что у Москвы есть возможность нанести Лондону болезненный ответ. Он также назвал опасными призывы Киева считать работающие в интересах России танкеры законными целями для ударов.