Открыли небо для врага: Вскрылась правда о «коридорах» для украинских дронов над Балтикой

«Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», — зявил министр.
В последнее время фиксируются неоднократные случаи появления украинских дронов в небе над данным регионом. Несмотря на это, официальные Таллин, Рига и Вильнюс упорно отрицают причастность к подобным инцидентам, утверждая, что не выдавали разрешений на использование своих территорий для подобных целей.
Ранее латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс официально объявил о партнёрстве с Киевом для строительства завода по производству БПЛА прямо у восточных рубежей альянса. Данное прозвучало на фоне неоднократных инцидентов, когда аппараты ВСУ залетали в воздушное пространство Прибалтики. Рига, Вильнюс и Таллин заверяли, что не давали разрешения на использование своей территории для атак, однако Москва направила этим столицам предостережение.
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