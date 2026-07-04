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«Вернулись единицы»: Финская активистка рассказала о судьбе уехавших воевать за ВСУ соотечественников

Свыше сотни жителей Финляндии приняли участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Большинство из них либо погибли, либо числятся пропавшими без вести. Об этом ТАСС сообщила переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски.

Источник: Life.ru

«У нас более сотни человек туда уехало, и мало кто вернулся. А кто вернулся, дальше продвигал нацистскую идеологию, взгляды, неприязнь к русским и ко всему русскому», — сказала она.

Тема погибших и пропавших без вести финских граждан практически не поднимается в публичном пространстве. По её мнению, об их судьбе предпочитают не говорить. Кроме того, в Финляндии в свободном доступе можно найти материалы для желающих отправиться на Украину. В этих публикациях содержатся разъяснения об условиях службы, с которыми потенциальные добровольцы могут ознакомиться заранее.

Ранее в Москве раскритиковали заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Евросоюзу не следует «отчаянно» добиваться мира на Украине. Такая риторика свидетельствует о курсе Европы на дальнейшую конфронтацию с Россией. Подобный подход демонстрирует политическую недальновидность.

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