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Названо число ничтоженных за сутки боевиков ВСУ

Группировка «Север» уничтожила в зоне специальной военной операции (СВО) более 210 бойцов, 205 беспилотников самолетного и 35 октокоптеров типа R-18 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Группировка «Север» уничтожила в зоне специальной военной операции (СВО) более 210 бойцов, 205 беспилотников самолетного и 35 октокоптеров типа R-18 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Василий Межевых.

По его словам, противник понес потери в технике, лишившись американского бронетранспортера М113, 12 автомобилей, двух полевых артиллерийских установок и станции РЭБ. Кроме того, российские силы вывели из строя 32 пункта управления вражескими БПЛА.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на фоне успешного взятия Константиновки российскими войсками ВСУ могут прибегнуть к диверсионно-террористическим акциям.

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