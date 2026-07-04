Замглавы МИД: страны Балтии предоставляли коридоры для ударов ВСУ по России

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы еще в апреле говорили, что никогда не разрешали Украине использовать свое небо для ударов БПЛА по целям, расположенных на территории России. В мае Служба внешней разведки России заявила о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак с помощью БПЛА. Латвия и Литва эту информацию не подтвердили.