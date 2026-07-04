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Замглавы МИД: страны Балтии предоставляли коридоры для ударов ВСУ по России

Латвия и другие страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, утверждает замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Москва опирается на «верифицированные данные».

Латвия и другие страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, утверждает замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Москва опирается на «верифицированные данные».

«У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», — сказал «РИА Новости» замминистра.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы еще в апреле говорили, что никогда не разрешали Украине использовать свое небо для ударов БПЛА по целям, расположенных на территории России. В мае Служба внешней разведки России заявила о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак с помощью БПЛА. Латвия и Литва эту информацию не подтвердили.

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