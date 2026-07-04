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Премьера Словакии хотят лишить «пожизненных денег»: голосование уже началось

Референдум о лишении Фицо пожизненных выплат стартовал в Словакии.

Источник: Комсомольская правда

В Словакии стартовал референдум о лишении премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени, или в 08:00 по Москве. Они будут работать до 22:00, или 23:00 мск.

Гражданам Словакии предлагают ответить на два вопроса. Первый касается отмены так называемой пожизненной ренты, в том числе для Фицо. Второй — восстановления специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью.

Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati. Поводом стали поправки, которые вступили в силу в июле 2024 года. Согласно им, бывшим премьерам, занимавшим пост не менее двух сроков, положена пожизненная ежемесячная выплата в размере зарплаты депутата. Сейчас это более 4 тысяч евро.

Этим критериям в Словакии соответствует только Фицо. Он возглавляет правительство страны уже в третий раз.

Чтобы референдум признали состоявшимся, явка должна превысить 50%. Всего в истории Словакии успешным был только один из девяти референдумов — о вступлении страны в Евросоюз в мае 2003 года. Правом голоса обладают более 4,3 млн человек. По всей стране открыты 5545 участков.

Немногим ранее социологи предупредили, что референдум о лишении Фицо пожизненных выплат может провалиться из-за низкой явки. По данным Ipsos, участвовать в голосовании были готовы только 26,5% избирателей. При таком уровне активности референдум не будет признан состоявшимся.

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