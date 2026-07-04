Премьера Словакии хотят лишить «пожизненных денег»: голосование уже началось

Чтобы референдум признали состоявшимся, явка должна превысить 50%. Всего в истории Словакии успешным был только один из девяти референдумов — о вступлении страны в Евросоюз в мае 2003 года. Правом голоса обладают более 4,3 млн человек. По всей стране открыты 5545 участков.