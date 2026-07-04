В Госдуме призвали к «решительным» ударам по Украине

России необходимо наносить «решительные» удары по военной инфраструктуре, логистике и складам вооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Комментируя удар ВСУ по рынку в городе Токмак Запорожской области, Слуцкий заявил, что это место не является военным объектом. Каждый день на нем находятся «десятки продавцов, покупателей, пожилых людей и семей с детьми».
Парламентарий подчеркнул, что ВСУ сознательно атаковали мирных жителей. Это демонстрирует, что для киевского режима школы, больницы и жилые дома «давно стали допустимыми целями», отметил он. В связи с этим Слуцкий призвал к решительным ударам по военной инфраструктуре, логистике и складам противника.
«Все, что используется для ударов по российским городам и мирным людям, должно быть уничтожено. Виновные в ударе по Токмаку должны понести заслуженное наказание. России нужна скорейшая и решительная Победа», — написал он в своем Telegram-канале.
рынок в Токмаке. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, это был преднамеренный удар по гражданскому объекту. Впоследствии он уточнил, что в результате этой атаки пять человек погибли.
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