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Посольство РФ: у США и России нет идеологических противоречий

У России и США сегодня нет идеологических противоречий, и им необходимо выстраивать конструктивные отношения на основе уважения, равноправия и взаимной экономической выгоды. Такой призыв содержится в поздравлении по случаю 250-летия независимости США, которое опубликовало посольство России в Вашингтоне.

У России и США сегодня нет идеологических противоречий, и им необходимо выстраивать конструктивные отношения на основе уважения, равноправия и взаимной экономической выгоды. Такой призыв содержится в поздравлении по случаю 250-летия независимости США, которое опубликовало посольство России в Вашингтоне.

В дипмиссии напомнили, что с момента образования США Россия «стояла плечом к плечу» с американцами, сражавшимися за свою свободу, и играла ключевую роль в поддержке 13-и колоний. Во время Гражданской войны Россия, как отметили в посольстве, поддерживала силы Севера и президента Авраама Линкольна и противодействовала иностранному вмешательству в конфликт. Лучшими днями в истории отношений в дипмиссии назвали годы «боевого товарищества во время Второй мировой войны».

В настоящее же время, как отмечает посольство, обе страны отстаивают традиционные ценности семьи и религии, суверенитета и национального государства — в противовес либерально-глобалистскому «порядку, основанному на правилах», доминирующему в современной Европе. Кроме того, у руководителей России и США отличная «личная химия», указывается в публикации.

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