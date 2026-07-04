Посольство РФ: у США и России нет идеологических противоречий

В дипмиссии напомнили, что с момента образования США Россия «стояла плечом к плечу» с американцами, сражавшимися за свою свободу, и играла ключевую роль в поддержке 13-и колоний. Во время Гражданской войны Россия, как отметили в посольстве, поддерживала силы Севера и президента Авраама Линкольна и противодействовала иностранному вмешательству в конфликт. Лучшими днями в истории отношений в дипмиссии назвали годы «боевого товарищества во время Второй мировой войны».