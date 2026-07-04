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Путин: налаживание связей между Россией и США отвечает интересам всего мира

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравления по случаю 250-летия независимости США. Господин Путин заявил о важности налаживания связей между Москвой и Вашингтоном, а также пожелал американским гражданам счастья и процветания.

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравления по случаю 250-летия независимости США. Господин Путин заявил о важности налаживания связей между Москвой и Вашингтоном, а также пожелал американским гражданам счастья и процветания.

По словам российского президента, в «летопись отношений» России и США «за прошедшие два с половиной века вписано немало славных страниц». Он напомнил, что две страны были союзниками в двух мировых войнах, «вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства».

Владимир Путин отметил, что сегодня Россия и США, будучи крупнейшими ядерными державами, «несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе». «Налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества», — сказано в телеграмме, которую опубликовал Кремль.

Президенты России и США в последний раз общались 14 июня: Владимир Путин по телефону поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Главы государств также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.

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