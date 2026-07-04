Путин: налаживание связей между Россией и США отвечает интересам всего мира

По словам российского президента, в «летопись отношений» России и США «за прошедшие два с половиной века вписано немало славных страниц». Он напомнил, что две страны были союзниками в двух мировых войнах, «вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства».