С 1 июля в Финляндии вступили в силу изменения в закон об атомной энергии, отменяющие действовавший ранее запрет на ввоз в страну ядерного оружия. Поправки не означают автоматического размещения такого вооружения на территории республики, однако создают для этого правовую возможность при принятии соответствующих политических решений.
После вступления закона в силу российская сторона заявила, что рассматривает изменения как фактор, влияющий на безопасность в регионе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает подобные действия Финляндии угрозой собственной безопасности и намерена принимать меры, необходимые для ее обеспечения.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя ситуацию, заявил, что Россия намерена усиливать оборону на северо-западном направлении. При этом он использовал жесткие формулировки в отношении возможных последствий развития военно-политической ситуации.
Как отмечает китайское издание Baijiahao, изменения в финском законодательстве стали очередным этапом перестройки системы безопасности страны после ее вступления в НАТО. Авторы публикации обращают внимание на протяженность российско-финской границы, превышающую 1300 километров, и считают, что новые нормы могут иметь значение для дальнейшего военного сотрудничества Финляндии с союзниками по альянсу. Практические последствия новых норм будут зависеть от дальнейших решений финских властей и НАТО..
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что расширение военной инфраструктуры НАТО у российских границ будет учитываться при планировании мер обороны. Финляндия, в свою очередь, подчеркивала, что изменения законодательства направлены на приведение национального права в соответствие с новыми условиями членства в Североатлантическом альянсе и сами по себе не означают решения о размещении ядерного оружия.
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