Москва отреагировала на отмену запрета на ввоз ядерного оружия в Финляндию

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что расширение военной инфраструктуры НАТО у российских границ будет учитываться при планировании мер обороны. Финляндия, в свою очередь, подчеркивала, что изменения законодательства направлены на приведение национального права в соответствие с новыми условиями членства в Североатлантическом альянсе и сами по себе не означают решения о размещении ядерного оружия.