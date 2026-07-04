Скверу у Комсомольского моста в Омске хотят присвоить имя Жириновского

С соответствующей инициативой выступило Омское региональное отделение ЛДПР. В доме по указанному адресу располагается штаб омского отделения партии.
«За свою карьеру В. В. Жириновский получил множество наград, в том числе ордена “За заслуги перед Отечеством” всех степеней, орден Почета, орден Александра Невского.
В. В. Жириновский неоднократно приезжал с визитами в город Омск. Каждый его приезд привлекал большое количество людей и становился значимым событием для региона", — отмечается в пояснительной записке к проекту.
Авторы инициативы также указывают, что присвоение скверу имени Владимира Жириновского не потребует расходов из городского бюджета.
Вопрос будет рассмотрен в среду, 8 июля 2026 года, на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского горсовета.