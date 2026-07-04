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Скверу у Комсомольского моста в Омске хотят присвоить имя Жириновского

Сквер возле жилого дома № 2 по улице Гагарина, что вблизи Комсомольского моста, может получить имя ушедшего из жизни политика Владимира Жириновского, следует из проекта постановления, оказавшегося в распоряжении «СуперОмска».

Источник: РусМарка

С соответствующей инициативой выступило Омское региональное отделение ЛДПР. В доме по указанному адресу располагается штаб омского отделения партии.

«За свою карьеру В. В. Жириновский получил множество наград, в том числе ордена “За заслуги перед Отечеством” всех степеней, орден Почета, орден Александра Невского.

В. В. Жириновский неоднократно приезжал с визитами в город Омск. Каждый его приезд привлекал большое количество людей и становился значимым событием для региона", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы также указывают, что присвоение скверу имени Владимира Жириновского не потребует расходов из городского бюджета.

Вопрос будет рассмотрен в среду, 8 июля 2026 года, на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского горсовета.

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