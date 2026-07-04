Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников, работают системы ПВО

Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Его слова приводит пресс-служба.
Как отметил глава города, все произошло утром 4 июля. Тогда Петербург подвергся атаке беспилотников. Удары отражаются.
«Утром 4 июля Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — сообщил Беглов.
Оперативный штаб рекомендует жителям оставаться дома и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. В городе также возможны перебои мобильного интернета.
В июне Петербург также подвергался масштабной атаке украинских БПЛА. Тогда губернатор Александр Беглов также просил жителей и гостей города по возможности не выходить на улицу. Позже власти сообщали, что атаки были отбиты, а несколько пострадавших получили легкие травмы.