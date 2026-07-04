Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости США

В своем послании российский лидер отметил историческую значимость даты, напомнив, что Россия изначально поддержала американцев в борьбе за свободу. Путин также обратил внимание на союзническое прошлое двух стран в мировых войнах и их общую победу над нацизмом. Особый акцент президент России сделал на современной геополитической роли двух государств и их глобальных обязательствах.