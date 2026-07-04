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Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости США

Владимир Путин напомнил, что Россия изначально поддержала американцев в борьбе за свободу.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму американскому коллеге Дональду Трампу по случаю 250-летнего юбилея независимости США. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин Президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости… Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории», — сказано в поздравлении.

В своем послании российский лидер отметил историческую значимость даты, напомнив, что Россия изначально поддержала американцев в борьбе за свободу. Путин также обратил внимание на союзническое прошлое двух стран в мировых войнах и их общую победу над нацизмом. Особый акцент президент России сделал на современной геополитической роли двух государств и их глобальных обязательствах.

«И сегодня Россия и Соединённые Штаты — как две крупнейшие ядерные державы — несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе», — подчеркнул Путин.

Глава российского государства также выразил уверенность, что восстановление конструктивного и равноправного диалога между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам всего мирового сообщества. В завершение телеграммы Путин обратился к американскому коллеге в дружеском тоне, пожелав лично «дорогому Дональду» и его близким здоровья и успехов, а гражданам США — счастья и процветания.

Накануне стало известно, что аномальная жара в США вынудила власти десятков городов скорректировать или полностью отменить праздничные мероприятия в честь Дня независимости.

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