Лукашенко поздравил Трампа с Днем Независимости США

В своем поздравлении белорусский лидер отметил впечатляющие достижения американской нации за четверть тысячелетия.
Среди них — высадка на Луну, прорывы в науке и медицине, серьезные экономические успехи, которые, по словам Лукашенко, стали возможны благодаря целеустремленности, трудолюбию и настоящему патриотизму американцев.
Особое внимание в поздравлении было уделено символичному совпадению: 250-летний юбилей США приходится на период президентства человека, который, как подчеркнул белорусский лидер, прикладывает все усилия на пользу своей страны.
«Между нашими народами никогда не существовало противоречий, и я как президент Беларуси готов работать вместе для нормализации белорусско-американских отношений, а также поддерживать ваши стремления сделать планету более безопасным местом для наших детей и внуков», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Президент выразил готовность к конструктивному диалогу, отметив, что Минск воспринимает нормализацию отношений с Вашингтоном как важный элемент международной повестки.
Белорусский лидер пожелал Дональду Трампу и каждому гражданину США мира, счастья и процветания.