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Лукашенко поздравил Трампа с Днем Независимости США

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил официальное поздравление в адрес президента США Дональда Трампа по случаю Дня Независимости и 250-летия образования США, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

В своем поздравлении белорусский лидер отметил впечатляющие достижения американской нации за четверть тысячелетия.

Среди них — высадка на Луну, прорывы в науке и медицине, серьезные экономические успехи, которые, по словам Лукашенко, стали возможны благодаря целеустремленности, трудолюбию и настоящему патриотизму американцев.

Особое внимание в поздравлении было уделено символичному совпадению: 250-летний юбилей США приходится на период президентства человека, который, как подчеркнул белорусский лидер, прикладывает все усилия на пользу своей страны.

«Между нашими народами никогда не существовало противоречий, и я как президент Беларуси готов работать вместе для нормализации белорусско-американских отношений, а также поддерживать ваши стремления сделать планету более безопасным местом для наших детей и внуков», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент выразил готовность к конструктивному диалогу, отметив, что Минск воспринимает нормализацию отношений с Вашингтоном как важный элемент международной повестки.

Белорусский лидер пожелал Дональду Трампу и каждому гражданину США мира, счастья и процветания.

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