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Глава РФПИ Дмитриев раскритиковал британские СМИ за нападки на Трампа

Дмитриев резко отреагировал на пост британской газеты Telegraph.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев раскритиковал британскую прессу за непрекращающиеся нападки на американского лидера Дональда Трампа в день 250-летия основания Соединенных Штатов.

Поводом для критики стал пост британской газеты Telegraph в соцсети X. Издание выпустило статью со ссылкой на анонимные источники, утверждая, что глава Белого дома якобы сильно волнуется из-за грядущих промежуточных выборов.

«Почему британская пресса постоянно атакует президента Трампа, даже на 250-летнюю годовщину США?» — написал Дмитриев в своей публикации.

Накануне президент России Владимир Путин направил американского коллегу поздравительную телеграмму по случаю с 250-летием независимости США. Российский лидер подчеркнул историческую значимость события и напомнил о поддержке России в борьбе за свободу, а также об их союзническом прошлом в мировых войнах и общей победе над нацизмом.

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