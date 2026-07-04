Глава РФПИ Дмитриев раскритиковал британские СМИ за нападки на Трампа

Накануне президент России Владимир Путин направил американского коллегу поздравительную телеграмму по случаю с 250-летием независимости США. Российский лидер подчеркнул историческую значимость события и напомнил о поддержке России в борьбе за свободу, а также об их союзническом прошлом в мировых войнах и общей победе над нацизмом.