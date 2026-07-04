Немногим ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не планирует нападать на западные страны. Он называл бредом заявления о том, что Москва якобы собирается воевать с НАТО. В России также не раз отмечали, что подобные утверждения используются на Западе для нагнетания страха вокруг «российской угрозы».