Сенатор Косачев: Россия не враг ЕС и не собирается на него нападать

Россия не является врагом Евросоюза и не собирается нападать на его страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.
Так сенатор ответил на вопрос о возможности восстановления нормальных туристических связей между Россией и ЕС после урегулирования украинского конфликта. По словам Косачева, Москва никогда не пыталась искусственно ограничивать поездки россиян в Европу.
«Мы не враги Европейскому союзу. Мы никогда не пытались искусственным образом отсечь граждан России от посещения стран Европейского союза, будь то в туристических, культурных, научных, предпринимательских или каких угодно целях», — сказал он.
Косачев также отметил, что европейские страны сами запугивают себя разговорами о том, что Россия якобы после Украины «возьмется» за страны Балтии, Польшу и другие государства ЕС.
«Конечно же, этого не существует. Конечно же, мы готовы к тому, чтобы поддерживать с европейскими странами нормальные, а в идеале — добрососедские отношения», — добавил сенатор.
По его словам, нормализации отношений между Россией и Евросоюзом ничего не мешает, кроме нынешней политики Брюсселя. Косачев считает, что там ложным образом интерпретировали действия Москвы как попытку «воссоздания советской империи».
Немногим ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не планирует нападать на западные страны. Он называл бредом заявления о том, что Москва якобы собирается воевать с НАТО. В России также не раз отмечали, что подобные утверждения используются на Западе для нагнетания страха вокруг «российской угрозы».