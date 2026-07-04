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Лукашенко сказал Трампу, почему наблюдает за США с восхищением

Александр Лукашенко сказал Дональду Трампу, почему наблюдает за США с восхищением.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему наблюдает за США с восхищением. Глава республики, как передает его пресс-служба, направил поздравление в адрес своего американского коллеги Дональда Трампа по случаю Дня Независимости и 250-летия образования США.

— Невозможно без восхищения наблюдать за тем, какие высоты сумела покорить американская нация за время пути длиной в четверть тысячелетия, — говорится в поздравлении.

В качестве образцов безусловных достижений американской нации Александр Лукашенко назвал высадку на Луну, прорывы в сферах медицины, науки, экономики.

— Все это примеры целеустремленности, трудолюбия и настоящего патриотизма американцев.

Белорусский президент пожелал Трампу и гражданам США мира, процветания и счастья.

Ранее мы писали о том, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Еленой Остапенко на Уимблдоне (читать далее вот тут).

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