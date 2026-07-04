Лукашенко сказал Трампу, почему наблюдает за США с восхищением

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему наблюдает за США с восхищением. Глава республики, как передает его пресс-служба, направил поздравление в адрес своего американского коллеги Дональда Трампа по случаю Дня Независимости и 250-летия образования США.