Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго превысило 1,5 тысячи

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 1502 человек. Погибли 473 пациента. Об этом сообщило министерство коммуникаций страны в соцсети X.

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 1502 человек. Погибли 473 пациента. Об этом сообщило министерство коммуникаций страны в соцсети X.

Согласно отчетности, 213 человек выздоровели, 628 пациентов остаются под наблюдением. По данным ведомства, медикам удается отследить до 81,8% контактов заболевших. Эпидемия сосредоточена в провинциях Итури и Северное Киву.

О вспышке лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго объясняли, что рост заболеваемости вызван штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в стране. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Роспотребнадзор назвал риски появления Эболы в России минимальными.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше