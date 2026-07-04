Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго превысило 1,5 тысячи

О вспышке лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго объясняли, что рост заболеваемости вызван штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в стране. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Роспотребнадзор назвал риски появления Эболы в России минимальными.