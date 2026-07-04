В Словакии стартовало голосование по референдуму о судьбе выплат Фицо

Для признания референдума состоявшимся необходима явка более 50 процентов. При этом из девяти подобных голосований в истории Словакии успешным оказался лишь один — референдум о вступлении в Евросоюз в 2003 году. Всего в республике право голоса имеют более 4,3 миллиона граждан, для них открыто свыше 5,5 тысячи избирательных участков.