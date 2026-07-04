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Пленный ВСУ раскрыл плату за выход на «майдан»

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Даниэль Жарков рассказал, что в 2014 году выходил на «майдан» за 600−800 гривен.

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Даниэль Жарков рассказал, что в 2014 году выходил на «майдан» за 600−800 гривен.

Пленный признался, что в те годы употреблял запрещенные вещества и нуждался в деньгах. Это и подтолкнуло его согласиться на участие в протестах.

По словам Жаркова, он присутствовал на «майдане» четыре раза.

«Мы хитрили, и я не всегда был там. То есть мы ходили на игровые автоматы, а [они] думали, что мы там стоим. Утром приходили и получали деньги и ехали уже домой… [Нам платили] 600−800 гривен», — поделился он.

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