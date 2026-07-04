Собиравший данные об объектах для ракетных ударов агент СБУ задержан на Кубани

По данным ведомства, 46-летний житель Анапы сам вышел на связь с представителем украинской спецслужбы. По заданию куратора мужчина собирал и передавал данные о расположении подразделений Минобороны РФ и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае.
«Федеральной службой безопасности выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны», — заявили в ЦОС.
Кроме того, задержанный фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов. В ЦОС заявили, что эти сведения могли использоваться вооруженными силами Украины при планировании ракетно-бомбовых атак.
Немногим ранее сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе иностранца, который готовил теракт против российского военнослужащего. В ЦОС сообщали, что фигурант был завербован СБУ в одной из стран ЕС. По заданию куратора он забрал из тайника пистолет Макарова с глушителем и следил за сотрудником Минобороны РФ у его дома и работы.