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Собиравший данные об объектах для ракетных ударов агент СБУ задержан на Кубани

Задержанный на Кубани агент СБУ сам вышел на связь с украинскими кураторами.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ задержали на Кубани россиянина, подозреваемого в госизмене и работе на СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, 46-летний житель Анапы сам вышел на связь с представителем украинской спецслужбы. По заданию куратора мужчина собирал и передавал данные о расположении подразделений Минобороны РФ и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае.

«Федеральной службой безопасности выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны», — заявили в ЦОС.

Кроме того, задержанный фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов. В ЦОС заявили, что эти сведения могли использоваться вооруженными силами Украины при планировании ракетно-бомбовых атак.

Немногим ранее сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе иностранца, который готовил теракт против российского военнослужащего. В ЦОС сообщали, что фигурант был завербован СБУ в одной из стран ЕС. По заданию куратора он забрал из тайника пистолет Макарова с глушителем и следил за сотрудником Минобороны РФ у его дома и работы.