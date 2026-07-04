Собиравший данные об объектах для ракетных ударов агент СБУ задержан на Кубани

Немногим ранее сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе иностранца, который готовил теракт против российского военнослужащего. В ЦОС сообщали, что фигурант был завербован СБУ в одной из стран ЕС. По заданию куратора он забрал из тайника пистолет Макарова с глушителем и следил за сотрудником Минобороны РФ у его дома и работы.