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Лавров направил поздравление США с 250-летием независимости

Американский народ с 250-летием независимости поздравил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст телеграммы опубликован на сайте МИД РФ.

Лавров отметил, что нынешний исторический момент совпадает с серьёзными изменениями в системе международных отношений. По его оценке, несмотря на сопротивление стран Запада, усиливается формирование более справедливой и многополярной модели мирового устройства. Дипломат подчеркнул, что трансформация глобального порядка становится одним из ключевых процессов современности.

«Поздравляю американский народ. Желаю ему мира и благополучия, чтобы воплощались заветы Декларации о независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление американскому лидеру Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США. В своём послании глава государства отметил особую роль отношений между Москвой и Вашингтоном для глобальной стабильности и безопасности. Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут повышенную ответственность за поддержание международного баланса.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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