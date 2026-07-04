Лавров направил поздравление США с 250-летием независимости

Лавров отметил, что нынешний исторический момент совпадает с серьёзными изменениями в системе международных отношений. По его оценке, несмотря на сопротивление стран Запада, усиливается формирование более справедливой и многополярной модели мирового устройства. Дипломат подчеркнул, что трансформация глобального порядка становится одним из ключевых процессов современности.
«Поздравляю американский народ. Желаю ему мира и благополучия, чтобы воплощались заветы Декларации о независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью», — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление американскому лидеру Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США. В своём послании глава государства отметил особую роль отношений между Москвой и Вашингтоном для глобальной стабильности и безопасности. Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут повышенную ответственность за поддержание международного баланса.
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