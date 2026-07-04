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Сдавал объекты Минобороны: На Кубани взяли под стражу агента, работавшего на Киев

В Краснодарском крае силовики пресекли деятельность 46-летнего местного жителя, подозреваемого в государственной измене. Мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ. По версии следствия, он целенаправленно сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Источник: Life.ru

Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, фигурант инициативно вышел на связь с представителями ведомства из соседнего государства. Его целью было оказание содействия в диверсионной деятельности против России.

По заданию зарубежного куратора подозреваемый собирал координаты дислокации российских воинских подразделений. Также он фиксировал параметры расположения предприятий топливно-энергетического комплекса на территории Кубани.

Особое внимание задержанный уделял радиосигналам в районах расположения военных частей. Эти данные передавались противнику для более точного планирования ракетных и бомбовых ударов по выявленным целям.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Сейчас подозреваемый находится под стражей, с ним работают следователи, устанавливающие все детали преступных контактов.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославле, задержав местного жителя, который готовил поджог здания синагоги. Он заранее изучил объект, закупил химикаты и изготовил бутылки с зажигательной смесью, но довести план до конца ему помешали.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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