Не вернулся из боя. Под Волгоградом простятся с бойцом СВО Сергеем Веркиным

4 июля 2026 года в Волгоградской области прощаются с участником СВО Сергеем Алексеевичем Веркиным. Церемония пройдет в хуторе Краснокоротковском Новоаннинского района. Военнослужащему было 45 лет.
Сергей Веркин родился в 1980 году, — сообщили в паблике районной администрации. В 1998 году окончил профессиональное училище № 16, а с 2000 по 2002 год проходил военную службу в Чеченской Республике.
В октябре 2024 года заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. Он погиб 17 ноября 2025 года при выполнении боевых задач.
«Память о земляке, исполнившем воинский долг, навсегда сохранится в сердцах жителей Волгоградской области», — говорится в некрологе администрации Новоаннинского района. Соболезнования также выразили родным и близким Сергея Веркина.
Ранее сообщалось, что в Волжском включат сирены во время ракетной опасности.