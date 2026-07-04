Владельцев земли начнут проверять по расширенным основаниям

Отдельно закрепляется использование беспилотников и цифровых сервисов для взаимодействия с контролируемыми лицами. Это означает, что нарушения смогут выявлять не только при выездной проверке, но и дистанционно: по данным наблюдения, снимкам, цифровым сведениям и сопоставлению информации из разных источников.