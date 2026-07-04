Владельцев земли начнут проверять по расширенным основаниям

Правительство России внесло изменения в положение о федеральном государственном земельном контроле. Постановление № 811 опубликовано 1 июля и обновляет правила надзора за соблюдением земельного законодательства. Изменения затронут собственников, арендаторов, девелоперов, аграриев и муниципалитеты.
Новые нормы касаются проверок использования участков по назначению, соблюдения ограничений, выявления самовольного занятия земли и других нарушений обязательных требований. По данным правового обзора, с 1 октября 2026 года оснований для проверок в рамках земельного контроля станет больше.
Отдельно закрепляется использование беспилотников и цифровых сервисов для взаимодействия с контролируемыми лицами. Это означает, что нарушения смогут выявлять не только при выездной проверке, но и дистанционно: по данным наблюдения, снимкам, цифровым сведениям и сопоставлению информации из разных источников.
Для владельцев и пользователей земли практический риск заключается в том, что фактическое состояние участка будут чаще сравнивать с документами. В зоне внимания окажутся самовольное использование, нецелевое применение земли, спорные границы, заброшенные территории и объекты, которые не соответствуют разрешенному виду использования участка.
До вступления новых правил собственникам и арендаторам стоит проверить сведения ЕГРН, договоры аренды, границы участка, фактическое использование земли и документы на размещенные объекты. После 1 октября 2026 года выявление нарушений может начаться еще до классической выездной проверки.
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