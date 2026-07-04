Лавров: Россия и США способны находить решения на основе честного диалога

Россия и США способны находить решения самых сложных международных проблем на основе честного диалога. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении американскому народу с 250-летием независимости США, опубликованном на сайте МИД России.
По словам главы МИД, юбилей США приходится на ответственный момент для всего мироустройства. Так, на смену эпохе глобального доминирования Запада пробивает себе дорогу более справедливая и равновесная многополярная модель.
Министр напомнил, что на критических этапах американской истории Россия помогала становлению и сохранению государственности США. Он также указал на союзничество двух стран во время Второй мировой войны.
«Россия остается верна принципам Устава ООН, которые наша страна совместно с США и другими державами-победительницами положила в основу послевоенной системы международных отношений», — заявил Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что диалог Москвы и Вашингтона должен строиться на равноправии, взаимном уважении, невмешательстве во внутренние дела и учете коренных национальных интересов.
«Уверен, что, выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, с опорой на обоюдный учет коренных национальных интересов, Россия и США способны достигать значимых результатов», — отметил министр.
Лавров поздравил американский народ и пожелал ему мира и благополучия. Он также напомнил о заветах Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью.
Немногим ранее Лавров уведомил американскую сторону о планах России наносить удары по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве в ответ на атаки Украины. В ходе разговора с госсекретарем США Марко Рубио стороны также обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Кубы и кризис в Ормузском проливе. В МИД РФ тогда подчеркивали, что Москва и Вашингтон продолжат работу по нормализации деятельности посольств.