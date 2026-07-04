Лавров: Россия и США способны находить решения на основе честного диалога

Немногим ранее Лавров уведомил американскую сторону о планах России наносить удары по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве в ответ на атаки Украины. В ходе разговора с госсекретарем США Марко Рубио стороны также обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Кубы и кризис в Ормузском проливе. В МИД РФ тогда подчеркивали, что Москва и Вашингтон продолжат работу по нормализации деятельности посольств.